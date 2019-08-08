أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم، قرار دولة الاحتلال توسعة الاستيطان اللا شرعي عبر بناء 2300 وحدة استيطانية جديدة، وطالبت المجتمع الدولي بالضغط عليها لوقف كل ممارساتها الأحادية التي تكرس الاحتلال وتقوض جهود السلام.

وقال وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، إن "قرار إسرائيل توسعة الاستيطان في فلسطين المحتلة خطوة لا قانونية مدانة تستدعي موقفا دوليا حاسما للضغط على القوة القائمة بالاحتلال لوقف ممارستها التي تقوض جهود السلام وفرصه.

وأوضح أن "الاستيطان وهدم بيوت الفلسطينيين تكريس لاحتلال لن يتحقق السلام الشامل من دون زواله".