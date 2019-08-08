قبل رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، استقاله سفيره لدى الولايات المتحدة ديفيد ماكنوتون، اليوم، وأعلن تعيين كريستين هيلمان، كقائم بأعمال سفير كندا في أمريكا.

وكان السفير الكندي، ديفيد ماكنوتون، قد أعلن، في وقت سابق من اليوم، استقالته من منصبه بنهاية أغسطس الجاري.

وقال "ترودو"، في بيان صادر من مكتبه،: "بامتنان وأسف كبير، قبلت قرار السفير ديفيد ماكنوتون بمغادرة واشنطن والعودة إلى منزله في تورونتو، ومواجهة تحديات جديدة في القطاع الخاص.

وأشاد رئيس الوزراء الكندي، بفترة عمل "ماكنوتون" ومساهمته في عمل فريق إعادة التفاوض الناجحة لاتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية عامي 2017 و2018، مضيفا: "بعد رحيل ديفيد، في نهاية أغسطس، ستستمر كندا في الحصول على خدمة جيدة من قبل كيرستن هيلمان، التي أصبحت سفيرة كندا بالنيابة لدى الولايات المتحدة".

وأضح رئيس الحكومة الكندية،: "بصفتها نائبة سفير كندا لدى الولايات المتحدة منذ عام 2017، كانت هيلمان عضوا مهما في الفرق التي أبرمت اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية الجديدة، وتم إلغاء تعريفات الصلب والألومنيوم".

وتولت كيرستن هيلمان، منصب نائب وزير مساعد لفرع الاتفاقيات التجارية والمفاوضات في الخارجية الكندية، وفي هذا الدور، كانت مسؤولة عن القيادة والإشراف على جدول أعمال المفاوضات التجارية لكندا، بما في ذلك التصديق على الاتفاق الاقتصادي والتجاري الشامل بين كندا والاتحاد الأوروبي.

وأكد رئيس الوزراء، أن بلاده "ستبقى بين يد قوية في واشنطن".