أعلن رئيس الوزراء التونسي ورئيس حزب تحيا تونس، يوسف الشاهد، اليوم الخميس، دخوله رسميا منافسات الانتخابات الرئاسية، بعد إقرار حزبه ترشيحه لخوضها.

وأكد أمين عام حزب تحيا تونس، سليم العزابي، لإذاعة "موزاييك" التونسية، أن المجلس الوطني الموسع الاستثنائي للحزب، قرر ترشيح يوسف الشاهد للانتخابات الرئاسية، مضيفا أن ذلك جاء بطلب من رئيس الحزب، حتى يكون القرار خطوة لمزيد من توحيده.

وأشار إلى أن يوسف الشاهد يتعرض إلى حملة شرسة، بسبب رفضه دخول بيت الطاعة، وإعلانه الحرب على الفساد.

وبرر "العزابي" غياب رئيس المجلس الوطني للحزب، كمال مرجان، بوجوده في جنيف، في مهمة حكومية، مضيفا أن "مرجان" أبدى ارتياحه لتماسك الحزب، في ظل الحملة التي تستهدفه، وفق تقديره.