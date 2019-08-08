ترامب ينتقد ماكرون لإرساله "إشارات متناقضة" إلى إيران

انتقد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم، نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، لإرساله "إشارات متناقضة" إلى إيران، مؤكّداً أنّ "لا أحد سوى الولايات المتحدة يتحدث باسمها".

وقال ترامب في تغريدة على "تويتر": "إيران في مشكلة مالية خطيرة، إنهم يائسون للتحدّث إلى الولايات المتحدة، لكن هناك إشارات متناقضة تصل إليهم من جميع أولئك الذين يزعمون أنّهم يمثّلوننا، بمن فيهم الرئيس الفرنسي ماكرون".

وقال ترامب، في تغريدة ثانية: "أعرف أنّ إيمانويل يقصد الخير، وكذلك يفعل كل الآخرين، لكن لا أحد يتحدّث باسم الولايات المتحدة سوى الولايات المتحدة نفسها، لا أحد مصرّح له بأيّ شكل أو طريقة أو صيغة تمثيلنا!".