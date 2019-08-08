لقى شاب مصرعه فى وسط الشارع بمدينة السلام إثر تناوله جرعة زائدة من مخدر «الاستروكس».

وقررت النيابة العامة، اليوم، انتداب الطب الشرعى لتشريح الجثمان وبيان أسباب الوفاة، وأمرت باستدعاء 3 من شهود العيان لسماع أقوالهم حول الحادث، وكلفت المباحث بإعداد تحرياتها حول الواقعة.

وأكدت التحريات الأولية أن الشاب، وهو فى الثلاثينات من العمر، كان يتعاطى مخدر «الاستروكس» فى الشارع، وفجأة تعرض لأزمة صحية، ثم سقط مغشياً عليه، وتوفى قبل وصول سيارة الإسعاف لنقله إلى المستشفى.

التحريات: كان يتعاطى المخدر فى الشارع ثم سقط صريعاً

وأشارت التحريات إلى أنه لا شبهة جنائية وراء الحادث، وأن جثة الشاب لم يظهر عليها أى علامات تشير إلى تعرضه للضرب أو الاعتداء أو العنف الجسدى، وهو ما أكده التقرير الطبى الأولى للمستشفى، وفقاً للمعاينة التى تمت قبل إرسال الجثمان إلى مشرحة زينهم لتشريحه وتحديد أسباب الوفاة.

واستمعت النيابة لأقوال عدد من أفراد أسرة المجنى عليه، وأقروا أن نجلهم من مدمنى المخدرات، ويتعاطى «الاستروكس» بكثرة، مؤكدين أنهم طالبوه أكثر من مرة بالتوقف عن تناول العقاقير، لكنه كان دائم الرفض، كما أنهم عرضوا عليه البحث عن مصحة للعلاج من الإدمان، إلا أنه رفض وتشاجر معهم.

وكانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة تلقت بلاغاً من الأهالى بتعرُّض شاب لأزمة صحية مفاجئة فى أحد شوارع مدينة السلام، ومفارقته للحياة قبل التدخل لإسعافه، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وعثروا على جثة الشاب، وتم تحرير محضر بالحادث، وإحالته إلى النيابة للتحقيق.