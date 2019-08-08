محافظ الدقهلية: فتح المجازر لذبح الأضاحي بالمجان طوال أيام العيد

أعلن الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، اليوم، عن توفير خدمة الذبح مجانا لجميع الأضاحي خلال أيام عيد الأضحى المبارك بالمجازر الحكومية للمحافظة والبالغ عددها 26 مجزرا، للتيسير على المواطنين ولضمان سلامة الأضاحي والحفاظ على صحة المواطنين والبيئة.

وشدد محافظ الدقهلية، على رؤساء المراكز والمدن بضرورة عدم انقطاع المياه والكهرباء ورفع المخلفات يوميا وتزويد المجازر بعدد كاف من العمال، وتطهير أحواض الترسيب وصيانة الصرف الصحي بالمجازر، وأوضح أنه تم جرى المجازر بعدد كاف من الأطباء المدربين على العمل لمواجهة التزايد فى أعداد المذبوحات، وتوفير كافة مستلزمات المجازر.

وأكد ضرورة التنسيق بين مديرية الطب البيطري ومباحث التموين والجهات المعنية لتكثيف الحملات الرقابية على منافذ بيع وتداول اللحوم والدواجن ومنتجاتها، لضمان توفير لحوم خالية من أي مسببات مرضية قبل وأثناء احتفالات عيد الأضحى.

من جانبه، أكد الدكتور عبدالمنعم المنجي مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية، أن المديرية انتهت من الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك، وأنه جرى توجيه أطباء المجازر باستمرار العمل طوال فترة العيد، وإلغاء الراحات اعتبارا من الأول من أغسطس وحتى آخر أيام العيد، كما تم تكثيف لجان مكافحة الكلاب الضالة بالشوارع وأماكن تجمع المواطنين خلال العيد.