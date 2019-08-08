نشرت شركة جاجوار البريطانية المصنعة للسيارات الفارهة، فيديو عبر حسابها الشخصي على اليوتيوب، تبين فيه ردود أفعال الأطفال عند سماع صوت محرك السيارة.

يذكر أن شركة جاجوار البريطانية من أكبر الشركات المصنعة للسيارات الفارهة في العالم.