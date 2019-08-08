بحث الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، مع المهندس يسري عتلم، الرئيس التنفيذي لأكاديمية هواوي في مصر، إمكانية إنشاء برامج لأكاديمية هواوي لتأهيل وتطوير مهارات الكوادر البشرية والخريجين.

وأشار "السعيد" إلى أن الجامعة تسعى إلى نشر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وذلك لتنمية المواهب الخاصة بالخريجين ما يساهم في خلق مزيدا من فرص العمل، وتشجيعا للمشاركة في المجتمع الرقمي على المستوى الإقليمي والدولي.

من جانبه أكد المهندس يسري عتلم، أن برنامج هواوي لتكنولوجيا المعلومات تعليمي غير هادف للربح، ويمنح جامعة بنها حق تقديم دورات تدريبية في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للخريجين تلبية لمتطلبات صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

جاء الاجتماع بحضور الدكتورة هالة زايد، عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، والدكتور هشام البطش، المشرف على تخطيط البرامج وشئون الوحدات ذات الطابع الخاص بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور طارق الششتاوي، وكيل الكلية للدراسات العليا ومدير مركز نظم المعلومات، والدكتور أيمن سمير، مدير مركز الابتكارات بالجامعة.