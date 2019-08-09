إغلاق معهد طبي خاص للتمريض وإحالة مسؤوليه للنيابة

أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أنه تم غلق معهد طبي خاص كان يقوم بالتدريب على مهنة التمريض، وغير معتمد ولا يخضع لمراقبة أي من الأجهزة الرقابية والطبية، مؤكداً أنه جرى إصدار قرار غلق المعهد وتحويل القائمين عليه للنيابة العامة.

وناشد المحافظ، أولياء الأمور وأبنائهم من الطلبة والطالبات، عدم الانسياق وراء مثل تلك المعاهد الخاصة في أي تخصص أو مجال، التي تعلن عن قبول دفعات من الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها من المؤهلات المتوسطة، مؤكدا أنه لا بد من تحري الدقة والتأكد من حصول تلك المعاهد على تراخيص من الجهات المعنية، ومشهرة تحت رقم إشهار، مع تحري الدقة من وجود متخصصين بها معتمدين فى عملية التدريس الأكاديمي.