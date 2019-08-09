إغلاق معهد طبي خاص للتمريض وإحالة مسؤوليه للنيابة

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فى ذكرى رحيلها الثامنة.. هند رستم قمر لا يغيب

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بلد عمر عبدالرحمن والشوقيين.. تاريخ الفيوم مع جماعات العنف

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بالفيديو.. لحظة وداع منفذ تفجير معهد الأورام لأهله قبل العملية بيوم

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