يحدث اليوم.. الحجاج يستعدون لعرفات.. وليفربول يواجه نوريتش سيتي

تستعرض "الوطن" أهم أحداث وفعاليات، اليوم الجمعة 9 أغسطس، في مصر والوطن العربي والعالم، والتي جاءت على النحو التالي:

استعداد الحجاج للوقوف على عرفات

يبدأ غدا تصعيد الحجاج إلى مشعر عرفات، استعداد لأداء الركن الأكبر في أداء فريضة الحج.

انتخابات مجلس إدارة نقابة اتحاد كتاب مصر

تعقد النقابة الفرعية لاتحاد كتاب مصر بالقليوبية، في التاسعة صباحا، اجتماع الجمعية العمومية للفرع، لإجراء انتخابات مجلس إدارة النقابة الفرعية بالقليوبية، وذلك بمقر فرع النقابة.

ختام العرض المسرحي "يوم أن قتلوا الغناء"

يختتم العرض المسرحي "يوم أن قتلوا الغناء"، عروضه المسرحية على مسرح الطليعة بالعتبة، على أن تعود مرة أخرى للجمهور ثان وثالث ورابع أيام عيد الأضحى المبارك.

ليفربول يواجه نورويتش سيتي في التاسعة مساء

يلتقي فريقا ليفربول ونورويتش سيتي، في التاسعة مساء، في إطار مباريات الأسبوع الأول للدوري الإنجليزي لكرة القدم.

مصر تواجه الصين في كأس العالم

يواجه منتخب مصر لكرة اليد للناشئين، نظيره منتخب الصين تايبيه، وذلك في إطار مباريات كأس العالم، المقامة حاليا في مقدونيا.