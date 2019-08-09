قالت وكالة الطاقة الدولية، اليوم، إن الدلائل المتزايدة على وجود تباطؤ اقتصادي وتصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين تسببا في نمو الطلب العالمي على النفط بأبطأ وتيرة منذ الأزمة المالية العالمية في 2008.

وبحسب "رويترز"، قالت الوكالة في تقريرها الشهري "الوضع يزداد ضبابية.. نمو الطلب العالمي على النفط كان بطيئا للغاية في النصف الأول من 2019".

وقالت الوكالة التي مقرها باريس، إنه عند المقارنة مع نفس الشهر من 2018، يكون الطلب العالمي انخفض 160 ألف برميل يوميا في مايو أيار مسجلا ثاني انخفاض على أساس سنوي في 2019.

وفي الفترة من يناير إلى مايو، ارتفع الطلب على النفط 520 ألف برميل يوميا مسجلا أقل زيادة لتلك الفترة منذ 2008، وأوضحت الوكالة "آفاق التوصل إلى اتفاق سياسي بين الصين والولايات المتحدة بشأن التجارة تدهورت. قد يؤدي هذا إلى تقلص النشاط التجاري ونمو أقل للطلب على النفط".