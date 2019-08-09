البعثة الطبية للحج تستقبل 47893 مريضا.. وحجز 43 حالة في المستشفيات

أعلن الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الاعلام، والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن عيادات البعثة الطبية المصرية للحج، استقبلت حتى صباح اليوم الجمعة، 47893 حالة مرضية، حيث جرى الكشف عليها وصرف العلاج اللازم، من بينها 43476 حالة مرضية بمكة المكرمة، و4417 حالة في المدينة المنورة.

وأكد مجاهد دخول 120 حالة للمستشفيات السعودية، فيما غادرت 77 حالة بعد تمام شفائها، وما زال هناك 43 حالة تتلقى العلاج اللازم حتى الآن، مشيرا إلى أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تتابع أعمال البعثة يوميا؛ للتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للحجاج المصريين.

وأشار الدكتور محمد ضاحي رئيس البعثة الطبية للحج، إلى أنه تم إجراء غسيل كلوي لـ34 حالة بمستشفيات السعودية، بعدد 142 جلسة غسيل كلوي، فيما تلقت 8 حالات أخرى العلاج الكيماوي، مؤكدا أن فريق البعثة يقوم بالتنسيق مع المستشفيات السعودية قبل إجراء جلسات الغسيل الكلوي والعلاج الكيماوي، لضمان حصول الحجاج المصريين على الخدمة الطبية على أكمل وجه.

وأكد الدكتور عمرو قنديل الملحق الطبى والمشرف العام على البعثة الطبية للحج، عدم اكتشاف أي حالات مصابة بأمراض معدية أو وبائية بين الحجاج المصريين حتى صباح اليوم، مشيرًا إلى أن البعثة الطبية تتابع مع وزارة الصحة السعودية تصعيد المرضي المصريين على مستشفيات المشاعر "منى وعرفات" لأداء فريضة الحج، وأن أطباء البعثة يتابعون المرضى في مستشفيات المشاعر على مدار الـ24 ساعة لمتابعة حالتهم الصحية.