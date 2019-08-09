صور.. المصرية للرمال السوداء توزع لحوما على أهالي "الشهابية" بكفر الشيخ

قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، إن الشركة المصرية للرمال السوداء، وزعت لحوم الأضاحي على الأسر الأكثر احتياجا بقرية الشهابية بالبرلس تعظيما لدورها المجتمعي بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك تحت إشراف اللواء أركان حرب عز الدين صالح، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للرمال السوداء والعضو المنتدب، والعميد طارق راغب، المدير الإداري لمشروع المصرية للرمال السوداء بالبرلس.

وأضاف أن الشركة حريصة على تقديم الرعاية للأسر الأكثر إحتياجا بمناطق التنقيب عن الرمال السوداء بالساحل الشمالي لمحافظة كفر الشيخ، داعيا جميع الشركات والبنوك بكفرالشيخ أن تأخذ المصرية للرمال السوداء نموذجا للعمل الخيري والمشاركة المجتمعية.

وقدم محافظ كفر الشيخ، الشكر والتقدير للواء مصطفى أمين، رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، واللواء أركان حرب عز الدين صالح، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للرمال السوداء والعضو المنتدب، والعميد طارق راغب، المدير الإدارى لمشروع المصرية للرمال السوداء بالبرلس، على جهودهم الوطنية في التنمية ورعاية اللآسر الأكثر إحتياجاً.