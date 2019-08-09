بعث الفريق أول محمد زكي القائد العام للقـوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وجاء في برقية التهنئة: "السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، يطيب لي أن أبعث إلى سيادتكم بأسمى آيات التهاني بحلول عيد الأضحى المبارك، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يجعله عيد خير وبركة على مصر وشعبها العظيم بقيادتكم لمسيرة الوطن نحو غد أفضل لشعبنا، متمنيا لكم التوفيق في مهامكم ومسؤولياتكم الوطنية التي تحملون أمانتها بكل الصدق والإخلاص والتفاني".

وأضاف: "رجال القوات المسلحة يهنئون سيادتكم بهذه المناسبة المباركة يباركون قيادتكم للوطن نحو الحياة الآمنة المطمئنة والبناء والتعمير ونشر الخير فوق ربوع الوطن، ويؤكدون وقوفهم خلف قيادتكم حراسا أمناء على مصر وشعبها، أوفياء ليمين الولاء لها في إنكار للذات واستعداد للتضحية والفداء ليظل وطنا آمنا مستقرا لشعبه العظيم.. بارككم الله وسدد خطاكم لما فيه خير مصر. وكل عام وسيادتكم بخير".

كما بعث الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذه المناسبة.

وأصدر الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى توجيها لتهنئة قادة وضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وكذا رجال القوات المسلحة في سيناء والمشاركين بقوات حفظ السلام، بالإضافة إلى العاملين المدنيين بالقوات المسلحة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

كما أصدر الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيها لتهنئة قادة وضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وكذا العاملين المدنيين بالقوات المسلحة بالمناسبة نفسها.