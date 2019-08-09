أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، عبور أكبر سفينة حاويات في العالم MSC GULSUN في أول رحلة بحرية لها عبر قناة السويس، اليوم الجمعة، من المجرى الملاحي الجديد لقناة السويس في رحلتها القادمة من ميناء xingang في الصين والمتجهة إلى شمال غرب أوروبا.

فيما صعد الفريق مميش على متن السفينة للترحيب والاطمئنان على عبور السفينة بأمان في مجرى القناة، معلنا عن توفير جميع إجراءات الأمان الملاحي لها.

وألفت مميش إلي تعيين أكفأ المرشدين لإرشاد السفينة بمعاونة القاطرات التي صاحبتها في رحلتها من السويس حتى مدخل القناة شمالا، وأهدى مميش درع قناة السويس لربان السفينة وطاقمها.

وأكد الفريق مميش أن القناة ستظل عصب حركة التجارة العالمية والممر الملاحي الأكبر في العالم والأكثر تطورا حيث تواكب إدارة الملاحة في القناة وزيادة قدرتها على استقبال الأجيال الحالية والمستقبلية من سفن الأسطول العالمي لاسيما سفن الحاويات العملاقة التي تتزايد أهميتها يوما بعد يوم والتي تتجه أنظار الترسانات العالمية لصناعتها للاستفادة من اقتصاديات الحجم.

وقال مميش إن سفينة الحاويات العملاقة تتبع الخط الملاحي MSC وتنفرد بكونها السفينة الأولى من نوعها التي تصل سعتها لنحو 23 ألف و756 حاوية وهي من فئة Megamax 24 وتعد واحدة ضمن 11 سفينة شقيقة بدء الخط الملاحي MSC ببنائها في عام 2017 بترسانة سامسونج ودايو الكوريتين، والمخطط تشغيلها على طريق التجارة بين الشرق الأقصى وشمال غرب أوروبا عبر قناة السويس ضمن الخدمة الملاحية AE 10/ SILK وذلك بالتعاون مع الخط الملاحي MAERSK LINE.

يبلغ طول السفينة 400 متر وعرضها 61.4 متر وهو ما لايقل قليلا عن أقصى عرض مسموح به بالقناة والذي يبلغ 62.1 متر. فيما يبلغ غاطسها 16 متر، ويبلغ الوزن الساكن للسفينة 215 الف طن وتتراوح سعتها ما بين 18إلى 20 ألف حاوية بقدرتها التي تتسع لرص 24 صفا بعرض السفينة.

وشدد مميش على أن قناة السويس الجديدة أحدث مشروعات التطوير بالمجرى الملاحي والتي نحتفل بالذكرى الـ4 لافتتاحها جاءت كضرورة حتمية لرفع كفاءة القناة وزيادة قدرتها على استقبال الأجيال الحالية والمستقبلية من سفن الأسطول العالمي، لاسيما سفن الحاويات العملاقة التي تتزايد أهميتها والتي تتجه أنظار الترسانات العالمية لصناعتها للاستفادة من اقتصاديات الحجم.

ويعد عبور هذه السفينة في قناة السويس إنجازا جديدا يضاف لرصيد هيئة قناة السويس والذي ينعكس بالإيجاب علي زيادة حركة التجارة العالمية وكذلك زيادة عائدات القناة.