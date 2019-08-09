محافظ القاهرة يطالب برفع مخلفات الذبائح من أمام المجمعات والمنافذ

طالب اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، بضرورة رفع مخلفات الذبائح أولا بأول من أمام المجمعات الاستهلاكية والمنافذ، وتكثيف أعمال الرقابة من الشؤون الصحية والبيطرية والتموين؛ للتأكد من سلامة اللحوم المعروضة ومطابقتها للمواصفات الصحية.

جاء ذلك خلال جولة محافظ القاهرة؛ لتفقد عدد من المجمعات الاستهلاكية ومنافذ بيع اللحوم الخاصة بشركة أمان التابعة لوزارة الداخلية وجهاز خدمات القوات المسلحة، أشاد خلالها بجودة المعروضات وسلامتها واختلاف أنواعها من لحوم بلدية وسوداني وبرازيلي، وإقبال المواطنين عليها نظراَ لأسعارها المناسبة.

رافق المحافظ في جولته اللواء إبراهيم عبد الهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، واللواء عبد النعيم حامد وكيل مديرية التموين وعدد من رؤساء الأحياء.