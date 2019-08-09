تأخر إقلاع 5 رحلات طيران دولية أكثر من ساعة عن موعد الإقلاع المقرر لها بمطار القاهرة الدولي، اليوم، بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة.

وكشفت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، أن رحلة طيران الشرق الأوسط 303 المتجهة إلى بيروت تأخرت ساعتين لظروف التشغيل، كما تأخرت رحلة الخطوط السعودية 321 المتجهة إلى الرياض ساعة ونصف لظروف التشغيل.

أضافت المصادر أن رحلة الخطوط التونسية 814 المتجهة إلى تونس ساعة ونصف لظروف التشغيل، كما تأخرت رحلة الخطوط الايطالية 802 المتجهة إلى ميلان ساعة ونصف لظروف التشغيل، إضافة إلى تأخر إقلاع رحلة الخطوط الكويتية 544 المتجهة إلى الكويت ساعتين لظروف التشغيل.

وأشارت المصادر إلى أن إقلاع وهبوط رحلات الطيران الدولية والداخلية شهدت انتظاما تاما دون تأخير أو إلغاء، وفقا لجدول التشغيل المقرر لها.