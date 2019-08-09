قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، إن عبور أكبر سفينة حاويات على مستوى العالم عبر المجرى الملاحي، يعد يوما تاريخيا للقناة.

وأكمل: "لأول مرة تبحر سفينة تسع 24 ألف حاوية، قناة السويس، والسفينة عرضها 61.5 متر والقناة عرضها 62 مترا، ولذلك كانت عملية الإرشاد في منتهى الدقة، والسفينة مرت بسلام، "بنقول أهلا وسهلا لأي نوع وأي حجم من السفن يعبر قناة السويس".

وأضاف مميش خلال حديثه مع مصطفى سعد، مراسل قناة "DMC" أنه وسام على صدور الجميع قدرة قناة السويس الجديدة على التعامل مع السفن العملاقة، وقناة السويس الجديدة أصبحت ممرا ملاحيا رئيسيا من الشرق للغرب ومن الشمال للجنوب والعكس، وهي مشروع ناجح بكافة المقايسس فهي فكرة مصرية وتمويل وتخطيط وتنفيذ مصري.

وأشار مميش إلى أن الأسبوع الماضي مرت من القناة 81 سفينة في يوم واحد وهو رقم لم يتحقق منذ افتتاح قناة السويس عام 1869، لافتا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قرر في الأسبوع الماضي عودة الشهادات الخاصة بقناة السويس لأصحابها اعتبارا من 4/9/2019.

ولفت إلى أن مصر أصبح لديها رئيس يتخذ القرارت لصالح الشعب المصري، ويعيد البنية التحتية للدولة.