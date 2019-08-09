دشنت النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، برئاسة الشاعر والمفكر الكبير الدكتور علاء عبد الهادي، الموقع الإلكتروني للنقابة، والذي يضم جميع أخبار وأنشطة الاتحاد لحظة بلحظة، على رابط http://www.egy--writers.org/

يضم الموقع عددا كبيرا من الأقسام الخدمية لأعضاء الاتحاد والمهتمين بأخبار النقابة، منها "أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، اتحادات الكتاب العرب، قانون النقابة ولائحته، النقابات الفرعية، اللجان والشعب، صندوق المعاشات، وغيرها.

كما يعرض الموقع صورًا وأخبارًا لجميع ما يحدث فى الاتحاد سواء قرارات الجمعية العمومية أو اجتماع مجلس إدارة النقابة، أو الأنشطة والفعاليات التى تتم داخل وخارج الاتحاد، بصفة مستمرة.

ويتضمن الموقع السيرة الذاتية لجميع رؤساء النقابة منذ انطلاقها وحتى الآن، إلى جانب قناة الاتحاد التى يتم العرض من خلالها كل مقاطع الفيديو الخاصة بالفعاليات الخاصة باللجان والشعب، كما يقدم الموقع للأعضاء والقراء مكتبة كبيرة تضم العديد من الكتب الالكترونية، لأبرز الكتاب المصريين والعالميين.

وفى تقليد جديد للنقابة يضم الموقع الإلكتروني الذاكرة البصرية والتي تشمل على لقاءات وحوارات تليفزيونية أنتجتها النقابة العامة لاتحاد الكتاب مصر بوحدة التصوير التليفزيونية، التي أنشأتها فى عام 2016، لعدد كبير من الكتاب الكبير للحديث عن حياتهم الأدبية الحافلة بالكثير من الإنجازات، فى إطار تخليد مكانتهم الادبية عبر التاريخ، وحتى يستفيد منها جميع الأجيال المتعاقبة على مر السنين.

كما يعرض الموقع جميع إصدارات مجلة ضاد من أول عدد حتى آخر عدد جديد تم إصداره بعد توقفها 6 سنوات، التى تضم مجموعة كبيرة من إبداعات الكتاب الكبار سواء كتاب الشعر أو القصة والدراسات النقدية، وجميع التغطية الصحفية للندوات والأنشطة التى تنظمها النقابة، إلى جانب حوارات مع الكتاب الكبار، وباب الثقافة الموسوعية.

ويضم الموقع أيضا النشرة، التي تصدر كل شهر تحت عنوان "أخبار الكتاب"، والتى تعرض عدد من المقالات الادبية، والأخبار، التي تخص النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر.كما يضم الموقع متحفًا مفتوحًا للفن التشكيلى، يضم أعضاء مجالس الإدارات تشكيلاتها منذ إنشاء الاتحاد حتى الآن، بالإضافة إلى باب خاصة بالتعريف بمشروع الرعاية الصحية للأعضاء.

ويعد إنشاء هذا الموقع بمثابة نقلة حقيقية وكبيرة تضاف إلى إنجازات المجلس الكثيرة.يأتى الموقع الإلكتروني تحت إشراف رئيس الاتحاد الشاعر الكبير الدكتور علاء عبد الهادى، ولجنة الموقع ومقررته نجوى عبد العال.