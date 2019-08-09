أدت انزلاقات تربة ناجمة عن أمطار موسمية غزيرة إلى وفاة 13 شخصا وإصابة العشرات في شرق بورما، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية، اليوم، وكانت الفيضانات في هذا البلد أجبرت عشرات آلاف السكان على مغادرة منازلهم.

وقال ميو مين تون وهو مسؤول محلي، في اتصال هاتفي مع "فرانس برس" الفرنسية، إن سيولا من الوحل جرفت 16 منزلا ومعبدا، صباح الجمعة، في قرية تاي بير كوني في ولاية مون، وأوضح، "الحصيلة حاليا 13 ضحية ونقل 27 شخصا إلى مستشفى ماولايمين" عاصمة الولاية.

وتستمر عمليات البحث والإنقاذ، للعثور على ناجين أو انتشال جثث محتملة. ويحاول عمال إزالة الركام من محور الطرقات الأساسي، الذي يربط عاصمة هذه الولاية برانغون، مشيرا إلى تكدس نحو مترين من الركام في بعض النواحي.

وأدت أمطار غزيرة في البلاد إلى فيضان أودية وطلب من السكان اتخاذ الحيطة والحذر، وأظهرت صور جوية التقطها مصور "فرانس برس" الخميس في منطقة باغو، منطقة وقد تحولت إلى بحيرة ضخمة خصوصا في قرية شويغين. ولم تظهر وسط المياه إلا أسقف المنازل التي فر سكانها سيرا على الأقدام أو في مراكب.

وقالت السلطات إن 30 ألف شخص على الأقل، تم نقلهم أساسا في منطقة باجو (جنوب) وفي ولايتي مون وكارين. ولجأ الكثير منهم إلى دور عبادة، وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة إن حوالي 89 ألف شخص تم إجلاؤهم في الأسابيع الأخيرة، لكن الكثير منهم تمكنوا من العودة إلى منازلهم.

وتشهد فيتنام أيضا أمطارا غزيرة هذا الأسبوع تسببت بمقتل ثمانية أشخاص على الأقل في وسط البلاد الجبلي.