شواطئ بلطيم تتجمل لاستقبال المصطافين في العيد

كثفت مدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، حملات النظافة وغسل المشايات وأعمال التجميل للشوارع الرئيسية والفرعية وتهئية الشواطئ وتعليق لافتات إرشادية لاستقبال المصطافين خلال أيام عيد الأضحى.

وقال فادي شميس رئيس مدينة مصيف بلطيم، إنه جرى وضع اللافتات الإرشادية والتوجهية للمواطنين بمداخل جميع الشواطئ، ووضع السلالم لعمال الإنقاذ وتوضيح جميع القواعد الواجب اتباعها للحفاظ على أرواح المواطنين، فضلا عن وضع صناديق القمامة بجميع الشواطئ للحفاظ على النظافة والمظهر الجمالي الحضاري للمدينة وغسل الكورنيش والمشايات بجميع المناطق بالمياه والحفاظ على مستوى النظافة والاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وأضاف أنه جرى تشكيل غرفة عمليات لاستقبال شكاوى الأهالي طوال أيام الإجازة، وحلها فورا، بالإضافة إلى تواجد وتنظيم النوبتجيات داخل الوحدة المحلية وتوفير رغيف الخبز والسلع الغذائية ومراقبة الأسواق والمحلات وتكثيف النظافة والحملات المرورية لضبط المركبات غير المرخصة.

وتابع رئيس المدينة، أن محافظ كفر الشيخ، الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، وجه بتوفير كل ما يحتاجه المصطافون، بالإضافة إلى تنظيم ورديات عمل عمال النظافة لتظهر المدينة لتظل في أبهى صورها، مشيراً إلى أنه تابع أعمال النظافة خلال الفترة الصباحية خلال المتابعة اليومية على مدار الساعة لشوارع ومناطق المدينة المختلفة.