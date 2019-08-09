بالصور.. كواليس مهرجان منارات التونسي على نايل سينما.. الليلة

تُذاع في تمام التاسعة والنصف مساء على قناة "نايل سينما" أولى رسائل الدورة الثانية لمهرجان منارات للسينما المتوسطية بتونس، والذي احتفي هذا العام بالسينما المصرية والإيطالية بتسليط الضوء على أحدث ما أنتجتا في العقود القليلة الماضية.

ويأتي ذلك من خلال لقاء خاص مع المنتجة درة بشوشة مديرة المهرجان والتي ستكشف الكثير من كواليس المهرجان وتفاصيله خاصة أن الكثيرين يعتبرونه من أهم المهرجانات بعد مهرجان قرطاج السينمائي، بالإضافة إلى كشف السر في إقامة عروض للمهرجان على شواطئ الساحل التونسي من الشمال إلى الجنوب في المرسى وخير الدين وحمام الأنف وقربة وبنزرت وقابس وصفاقس وجربة.

كما ستشهد الرسالة الأولى تفاصيل حفل الافتتاح ولقاءات متنوعة مع المخرج التونسي عبدالحميد بشناق، والإعلامي التونسي الشهير هادي زعيم، والممثل والمخرج محمد علي النهدي، وعائشة بن أحمد والناقد أحمد شوقي، نائب المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والناقد المصري أسامة عبدالفتاح، والممثلة سلوى محمد علي، رئيس لجنة التحكيم في هذه الدورة، الرسائل التي ستعرض على شاشة "نايل سينما"، تحت إشراف سيد فؤاد، رئيس القناة، وإعداد سيد شعبان، وتصوير ومونتاج وإخراج عبدالرحمن نصر.