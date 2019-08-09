بدأ منذ قليل عزاء والدة الفنان فتحي عبدالوهاب، المقام بالمجمع الإسلامي (ب) بالشيخ زايد.

أعلن الفنان فتحي عبدالوهاب الخميس الماضي، عن وفاة والدته، حيث كتب عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "أمي في ذمة الله".