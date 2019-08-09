لقى شخص مصرعه وأصيب شقيقه بطلق ناري في مشاجرة عائلية نشبت، اليوم، بالأسلحة النارية بين أبناء عمومة بنجع مير، التابع لمركز القوصية في محافظة أسيوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارا من العميد أسامه عبد الحفيظ مأمور مركز شرطة القوصية، بوصول بلاغ من الأهالي بنشوب مشاجرة وأطلاق أعيرة نارية بين أبناء عمومة وسقوط متوفي ومصاب بنجع مير.

وعلى الفور، انتقلت قوات من مباحث المركز برئاسة المقدم محمد جمال عبد الناصر، وتم السيطرة على الموقف ووقف أطلاق النيران. وبالمعاينة والفحص، تبين مصرع "محمود عبد الرحيم محمد"، 30 عاما، إثر إصابته بطلق ناري، وإصابة شقيقه "زين عبد الرحيم محمد، 45 عاما بطلق ناري.

وأكدت تحريات فريق مباحث المركز وقوع مشاجرة بين المجني عليهما وأبناء عمومتهما بسبب خلافات عائلية، وتم نقل جثة المتوفي والمصاب إلى مستشفى القوصية المركزي وجارى ضبط المتهمين وتحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة.