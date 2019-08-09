قدم الفنان مصطفى شعبان واجب العزاء للفنان فتحي عبدالوهاب في وفاة والدته، حيث يقام العزاء بمسجد المجمع الإسلامي بالشيخ زايد.

وأعلن الفنان فتحي عبدالوهاب الخميس الماضي، وفاة والدته، حيث كتب عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "أمي في ذمة الله".