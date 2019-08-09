قال الدكتور أسامة حمدي مدير برنامج السكر بمركز جوزلين وأستاذ السمنة والسكر بجامعة هارفارد الأمريكية، إن ممارسة الرياضة لمدة 10 دقائق يوميا مع الوجبات الثلاثة تحمي من الإصابة بالسكر.

ووجه النصح لمرضى السكر خلال استضافته ببرنامج "مصر تستطيع" الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق، المذاع عبر فضائية "dmc"، بضرورة إجراء فحص للسكر مريتن يوميا، على أن تكون المرة الأولى صباحا والثانية مساء قبل الطعام وبعدها بساعتين أو 3 ساعات.

وأكد أن نتيجة الفحص الطبيعية لمرضى السكر قبل الوجبة يجب أن تكون تحت الـ 130 وفي حالة التحليل بعد الوجبة تكون تحت 180، مشددًا على ضرورة البعد عن أسباب العصبية أو الغضب والهدوء ومحاولة الحفاظ على السعادة.