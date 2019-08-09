يسافر المخرج هشام صقر والمنتج محمد حفظي والفنانين بسمة وبسنت شوقي ومحمد سرحان لمدينة تورنتو الكندية في الفترة من 5 وحتى 15 سبتمبر المقبل، للمشاركة بفيلم "بعلم الوصول" في فعاليات مهرجان تورنتو السينمائي الدولي ضمن الاختيار الرسمي في قسم إكتشافات.

وأعرب المخرج هشام صقر عن فخره بهذه المشاركة، خاصة وأن الفيلم هو أولى تجاربه الروائية الطويلة، حيث قال في بيان: "سعيد جدا بمشاركة الفيلم في مهرجان (تورنتو)، وأرى أن حركة السينما المصرية في الأعوام الأخيرة تنم عن إيجابية شديدة".

وتدور أحداث الفيلم حول "هالة"، التي تواجه أفكارها الانتحارية بمفردها، حيث تحاول التكيف مع الحياة بعد سجن زوجها، قوتها يجب أن تأتي من الداخل لأن المجتمع لا يساعد ولا يسامح امرأة مكتئبة، خاصة إذا كانت أم، حيث كانت تعيش مع الخوف من الهجر منذ وفاة والدها وهي في الثامنة عشرة من عمرها.

يشارك في بطولة الفيلم: "بسمة، بسنت شوقي، محمد سرحان، لبنى عسل ورفل عبدالقادر"، ويشارك في إنتاجه شركتا "White Feather" لهشام صقر وفيلم كلينيك لمحمد حفظي.