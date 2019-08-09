أعربت النجمة بسمة عن سعادتها بمشاركة فيلمها "بعلم الوصول" للمخرج هشام صقر في مهرجان "تورنتو" السينمائي الدولي ضمن الاختيار الرسمي في قسم "اكتشافات".

وقالت بسمة، في تصريحات صحفية، إنها سعيدة بمشاركة الفيلم في هذه المسابقة، التي تضم عدداً من الأفلام العربية، ما يعكس تطور السينما العربية، بحسب قولها.

وكشفت بطلة "بعلم الوصول" أنها سبق وعاشت أجواء مسابقات المهرجانات العالمية عندما شارك فيلم "المسافر" في المسابقة الرسمية لمهرجان "فينسيا"، حيث أكدت أن تلك المشاركة مفيدة للفنان ولصناعة السينما بشكل عام.

ويشارك في بطولة الفيلم بسنت شوقي، محمد سرحان، لبنى عسل ورفل عبدالقادر"، ويشارك في إنتاجه شركتا "White Feather" لهشام صقر وفيلم كلينيك لمحمد حفظي.