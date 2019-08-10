قال الدكتور محمد محسن سليمان، أستاذ الأمراض الجلدية بالمعهد القومي لليزر بجامعة القاهرة، إن عمليات زرع الشعر من أفضل علاجات مشكلة الصلع، لافتًا إلى أنها ليست أمرًا مؤلمًا.

وأضاف سليمان، خلال حواره مع الفنانة رجاء الجداوي، التي تقدم برنامج "الحكاية"، عبر فضائية "MBC مصر"، بدلًا من الإعلامي عمرو أديب، اليوم، أن تركيا تشهد عدة مشكلات مرتبطة بهذا النوع من العمليات، إذ تهتم بتقليل سعر العملية، فتعتمد على التقنيات بشكل أكبر من الأطباء.

وأكد أن التقنية المستخدمة تجارية، تعتمد على سرعة إنهاء العملية لزيادة عدد المرضى الخاضعين لها، ومن ثم زيادة الأرباح: "مش مهم النتيجة ولا الأثر ويفضي منطقة خلف الرأس من الشعر بشكل كبير وبينقل كمية شعر كبيرة وده غلط، المفروض ننقل بشكل معقول عشان نحافظ على شكل الشعر سليم".

ونصح المواطنين بإجراء هذا النوع من العمليات في بلدهم، لكي تكون المتابعة مع الطبيب الذي أجرى العملية أسهل.

وتقدم الفنانة رجاء الجداوي حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، بدلًا من الإعلامي عمرو أديب، وذلك بسبب سفره إلى الخارج، وحري بالذكر أنها تقدم فقرة بالبرنامج، الذي يبث عبر شاشة "MBC مصر"، من يوم الجمعة حتى يوم الإثنين من كل أسبوع.