رجل يطعن 4 أشخاص في مستشفى باليابان

قالت الشرطة اليابانية، إن رجلا يحمل سكين طعن ثلاث ممرضات وشرطي في مستشفى غرب اليابان، الجمعة، في حادث طعن في البلاد.

وذكرت ممرضات بالمستشفى، أن الطعنات كانت في الصدر والبطن لكن جروح الممرضات لم تكن تهدد الحياة، مضيفين أن شرطيا أصيب في ذراعه اليسرى، وفقا لـ"رويترز".

واعتقلت الشرطة رجلا عمره 45 عاما طعن أحد أفراد هيئة التمريض ولاذ بالفرار، وأصيب شخصان آخران وشرطي أثناء محاولتهم اعتقال الجاني، وتعتبر الجريمة العنيفة نادرة الحدوث في اليابان حيث تنطوي معظم الحوادث على سكاكين أو سيوف بسبب قوانين السلاح الصارمة في البلاد.

ففي مايو الماضي، اقتحم رجل يحمل سكينًا محطة للحافلات وهاجم مجموعة من التلميذات، ما أسفر عن مقتل فتاة وإصابة 16 آخرين في الحادث.