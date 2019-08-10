فيديو.. إصابة 11 شخصاً في حريق بسوق تجاري بأبو عريش في السعودية 

تعرض 11 شخصاً لاختناق نتيجة حريق شب في أحد المجمعات التجارية المزدحمة بالمتسوقين في محافظة أبو عريش في السعودية، مساء أمس الجمعة.

وأوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم يحيى القحطاني، لصحيفة عكاظ السعودية، أنه ورد بلاغ عن وقوع حادث حريق في معرض للملابس الجاهزة بمحافظة أبو عريش، وعند وصول الفرق للموقع اتضح أن الحادث عبارة عن احتراق مكتب بداخل المعرض مساحته 3*5 حيث تم السيطرة عليه وإخماده.

وأشار القحطاني إلى أنه نتج عن الحادث 11 حالة اختناق جراء انتشار الدخان بالموقع، منها حالتين تم معالجتها بالموقع وعدد 9 حالات تم نقلها للمستشفى.