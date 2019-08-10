الثاني خلال 4 أيام.. انفجار يهز وسط العاصمة الدنماركية كوبنهاجن

وقع منذ قليل، انفجارا قرب مركز للشرطة في وسط العاصمة الدنماركية كوبنهاجن، دون تسجيل ضحايا.

وأفادت الشرطة الدنماركية، بحسب تصريحات نقلتها "سكاي نيوز"، بأن الانفجار هو الثاني خلال 4 أيام في كوبنهاجن.

ووقع انفجارًا قويًا هز مقر وكالة الضرائب في العاصمة "كوبنهاجن" في ساعة متأخرة الثلاثاء الماضي، وفقًا لما نشرته الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، حينها.

وأعلنت الشرطة الدانماركية، لوسائل الإعلام، أن شخصين كانا داخل مبنى وكالة الضرائب، لكن دون إصابات، فيما أدى الانفجار إلى توقف القطارات في منطقة نوردهافن، التي تقع إلى الشمال مباشرة من وسط العاصمة "كوبنهاجن".