أعلن الجيش الأفغاني، اليوم السبت، أن القوات الجوية الأفغانية والأمريكية شنت غارات جوية في أجزاء مختلفة من إقليم لوجار شرقي البلاد، ما أسفر عن مقتل 34 مسلحا على الأقل من حركة "طالبان".

وقال فيلق "رعد 203" التابع للجيش في بيان، نقلته وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية، إن أربعة مسلحين من "طالبان" أُصِيبوا جراء الغارات الجوية التي شنتها القوات الأفغانية والأمريكية في مناطق تاندان وباراكي باراك وتشارخ بإقليم لوجار، وأضاف الفيلق أنه تم تدمير سيارة محملة بالمتفجرات والذخيرة خلال الغارات الجوية.

وكانت أعلنت السلطات الأفغانية، أمس الجمعة، مقتل 5 مسلحين تابعين لحركة طالبان، وإصابة 9 آخرين، في اشتباكات وقعت بإقليم ساري بول شمال أفغانستان.

وقال فيلق سيلاب 209 التابع للجيش الأفغاني، في بيان بثته وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية، إن الاشتباكات اندلعت في منطقة مسجد الصفد، وأن قوات الأمن استعادت حاملة جنود من طراز "همفي"، وأبطلت مفعول عبوتين ناسفتين.