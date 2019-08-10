ارتفعت إيرادات فيلم "Fast & Furious Presents:Hobbs & Shaw" إلى 247 مليون مليون دولار، وذلك في أسبوعه الأول بدور العرض السينمائي، وحقق الفيلم إيرادات في مصر وصلت إلى 669 ألف دولار، ووصلت ميزانية الفيلم 200 مليون دولار.

الفيلم يحقق 669 ألف دولار إيرادات في مصر

الفيلم هو الجزء التاسع ضمن سلسلة أفلام "The Fast and The Furious"، ولكنه قصة منفصلة عن الأعمال السابقة.

وتدور أحداث الفيلم حول التعاون بين عميل اﻷمن الدبلوماسي اﻷمريكي "لوك هوبس" مع الخارج عن القانون "ديكارد شاو" لكي يواجهها معًا شرير محسن جينيًا يهدد مستقبل الإنسانية.

"Hobbs & Shaw" إخراج ديفيد ليتش، كتابة كريس مورجان ودرو بيرس، بطولة دوين جونسون، جيسون ستاثام، وإدريس إلبا.