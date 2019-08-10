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صرح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان، والمتحدث الرسمي للوزارة، بأنّ البعثة الطبية للحج تتابع الحالة الصحية للمرضى المصريين الذين تم تصعيدهم لمستشفيات عرفات اليوم، لأداء مناسك الحج، مشيرا إلى أنّ البعثة الطبية تقدم خدماتها الطبية للحجاج المصريين بمخيمات عرفات.

من جانبه، أشار الدكتور عمرو قنديل الملحق الطبي والمشرف على البعثة الطبية للحج، للتنسيق مع وزارة الصحة السعودية لتصعيد المرضى المصريين لمستشفيات عرفات وعددها 3 مستشفيات، كما تم التنسيق مع ذات المستشفيات لإجراء جلسات الغسيل الكلوي للمرضى والبالغ عددها 35 حالة، لافتا إلى أنّ البعثة الطبية تتابع اليوم على مدار الساعة حالات المرضى في المستشفيات، للتأكد من تلقيهم العلاج والرعاية اللازمة.

وأوضح قنديل أنّ البعثة الطبية وضعت اليوم عيادات طبية ثابتة في مخيمات الحجاج المصريين بعرفات بها الأدوية والمستلزمات الطبية، فضلا عن تكوين فرق طبية متحركة بين المخيمات لإغاثة أي من الحجاج المصريين وتقديم الخدمة الطبية لهم خاصة في الحالات الطارئة.

من جانبه، أشار الدكتور محمد ضاحي رئيس البعثة الطبية للحج، إلى أنّ الفرق الوقائية في البعثة جابت اليوم مخيمات المصريين بعرفات، ونظمت ندوات توعوية وتثقيفية للحجاج لرفع وعيهم الصحي، ولتجنب إصابتهم بضربات الشمس، والوقاية من الأمراض المعدية، فيما تم توزيع "ماسكات" على ضيوف الرحمن.