أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، توافر أسطوانات البوتاجاز في محافظة القاهرة التي تصرف حصتها كالمعتاد، وتوزيعها على المستودعات لتأمين احتياجات المواطنين خلال فترة الأعياد، مشددا على مدير التموين بالتنسيق مع مباحث التموين وأجهزة الأحياء بمراقبة الأسعار والتزام البائعين بالأسعار المحددة.

جاء ذلك خلال تفقد محافظ القاهرة، مستودع الأنابيب في منطقة عين الصيرة للوقوف على سير العمل والتأكد من بيع الأسطوانات وعدم التلاعب في الأسعار، وعدم استغلال المواطنين قبل العيد وتطابقها للمواصفات.

وشهد محافظ القاهرة أعمال الإزالة في منطقة أبو السعود، وأكد أنّ أجهزة حي مصر القديمة انتهت من إزالة 265 عقارًا بأكشاك أبوالسعود، إحدى المناطق العشوائية بنطاق الحي، وإخلاء المنطقة من السكان ونقلهم وتسكينهم بوحدات سكنية بديلة بحي الأسمرات تعويضًا لهم.

وأوضح أنّه تقرر اعتبار منطقة أبو السعود وسور مجرى العيون بمصر القديمة، منطقة إعادة تخطيط، وتُعد منطقة عشوائية من الدرجة الثانية ومقامة على أملاك دولة في ضوء صدور قرار المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، وقرار المحافظ تنفيذًا لخطة أجهزة الدولة لتطوير المناطق العشوائية.

ولفت عبدالعال إلى الانتهاء من إخلاء وتسكين نحو 475 أسرة بوحدات بديلة في حي الأسمرات 3، موضحا أنّ محافظة القاهرة وفرت سيارات مجهزة لنقل المنقولات والاحتياجات الشخصية البسيطة للأسر، كما تم توفير أتوبيسات هيئة النقل العام لنقل الأفراد وتسليمهم وحداتهم السكنية الجديدة.

كما تفقد محافظ القاهرة مرسى ماسبيرو النهري، للوقوف على آخر الاستعدادات الخاصة باستقبال المواطنين في عيد الأضحى، والاطمئنان على توافر اشتراطات الأمان في الأتوبيس النهري والمرسى بشكل عام.

وكلف عبدالعال، رئيس هيئة النقل العام بالتركيز على توفير أتوبيسات الهيئة بالمناطق التاريخية والترفيهية والمتنزهات العامة والمزارات السياحية بالقاهرة الكبرى بمحافظاتها الثلاثة لخدمة المواطنين، وتوفير الأعداد اللازمة من السيارات والتي تتناسب مع أعداد المواطنين المتوقع خروجهم أيام العيد، وخاصة المراسى النيلية بمنطقة بولاق.

كما تفقد محافظ القاهرة، حديقة الحرية في الزمالك، ضمن جولاته على الحدائق للاطمئنان على استعدادها لاستقبال زوارها في العيد، موجها بمتابعة صيانة الألعاب الترفيهية بالحدائق والمتنزهات العامة، للحفاظ على أرواح المترددين عليها.

رافق محافظ القاهرة خلال جولته، اللواء رزق علي رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، واللواء محمد سلطان رئيس مجلس إدارة مشروع الحدائق.