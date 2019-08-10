أكد الدكتور حسني عباسي مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة البحيرة، أن المجازر تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وأنهت استعداداتها لاستقبال الأهالي طوال أيام عيد الأضحى المبارك، حيث تم عمل نوبتيجات لفتح المجازر طوال اليوم لحين الغروب.

وأكدا أنه يجري التصرف في مخلفات الذبح بطريقة آمنة تتناسب مع المعايير الدولية والاشتراطات البيئية، وكذلك توفير "سيارات مُزنَّكة" تتفق مع الاشتراطات الصحية والبيئية لنقل لحوم الذبائح.

وقال إنه جرى تطوير المجازر بنطاق محافظة البحيرة، منوها بأن هناك 21 مجزرا للحيوانات الكبيرة، منها مجزر آلي غرب النوبارية، بالإضافة إلى 12 مجزر دواجن خاصة بنطاق المحافظة تعمل تحت إشراف المديرية.

وأشار عباسي إلى أن المجازر تحصل رسوم زهيدة من الجزارين، نظير عمليات الذبح والسلخ، وتقوم بتنظيم عمليات حفظ وبيع اللحوم وختمها بالأختام المناسبة التي يصعب تقليدها.

وأضاف أنه يوجد بالمديرية غرفة عمليات لاستقبال الشكاوى الخاصة بالمواطنين ومتابعتها، تم ربطها بغرف العمليات بالإدارات والمجازر، لافتاً إلى أن الجمعيات الخيرية تقوم بالذبح في المجازر التابعة للمحافظة في أيام عيد الأضحى من كل عام.