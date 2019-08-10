نشرت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي، مواقيت صلاة العيد على مستوى الجمهورية.

وتستقبل نحو 6505 ساحات ومساجد على مستوى الجمهورية، ملايين المصليين لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، لكل منها إمامان أحدهما أساسي والآخر احتياطي، على أن تكون صلاة العيد بالضوابط المقررة نفسها، مع الالتزام بالأماكن المحددة من ساحات ومساجد كبرى، وعدم السماح أيضا بإقامة صلاة العيد في غير الأماكن المحددة من كل مديرية، وعدم السماح لغير المصرح لهم بالخطابة بأداء خطبة العيد أو بإمامة الناس في صلاته تحت أي ظرف كان.

وحددت الوزارة الخطبة، ونشرتها عبر موقعها الرسمي، حيث شملت الحديث حول عيد الأضحى وفضله والأضحية وقصتها في الإسلام وضرورة تقوية العلاقات الإجتماعية.

وطالبت وزارة الأوقاف جميع الأئمة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى، واثقة في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوي.