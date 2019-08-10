قال فايز السليك، الكاتب والمحلل السياسي السوداني، إن لقاء الجبهة الثورية السودانية وقوى الحرية والتغيير بالجانب المصري جاء ضمن الجهود التي تبذلها القاهرة لتقريب وجهات النظر بين الطرفين.

وأضاف السليك خلال مداخله له بغرفة الأخبار على قناة الغد، أن الجبهة الثورية تضم الحركات المسلحة مثل الحركة الشعبية لتحرير السودان وحركة العدل والمساواة، موضحًا أن القوى المدنية تبحث الوصل إلى السلام والديموقراطية، وأن الطرفان سيناقشان ترتيب الوضع الداخلي السوداني أولًا.

يذكر أن القاهرة قد دعت قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية لعقد اجتماعات عاجلة لبحث ومراجعة وثيقة السلام ودمج النقاط التي لم تدمج في الاتفاق الدستوري، فيما وصل وفد الجبهة الثورية السودانية إلى القاهرة، في حين يصل وفد الحرية والتغيير إلى القاهرة اليوم السبت وذلك لبحث ومراجعة وثيقة السلام.