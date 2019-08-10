وصف الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، هوليوود بـ"العنصرية"، وذلك في تغريدات أمس الجمعة، سبقها تعليق شفهي مباشر للصحافة بالبيت الأبيض، وكتب ترامب: "هوليوود الليبرالية، عنصرية على أعلى المستويات، مع الغضب الكبير والكراهية".

وأضاف ترامب: "إنهم يحبون أن يطلقوا على أنفسهم النخبة، لكنهم ليسوا كذلك. في الحقيقة وغالباً، فإن الناس الذين يعارضونهم بشدة هم النخبة حقاً"، موضحا أن الفيلم الذي أنتجوه -لم يسمه- يهدف لإشعال فتيل الفوضى. إنهم يخلقون عنفاً خاصاً بهم ثم يحاولون إلقاء اللوم على الآخرين. إنهم العنصريون الحقيقيون، وهم سيئون جداً لبلدنا"، وفقا لما نشرته قناة "العربية" الإخبارية، اليوم السبت.

ولم يذكر ترمب الفيلم الذي ينتقده، إلا أن تغريدته تأتي في خضم جدل مثار ورد فعل عنيف حول فيلم "ذا هانت" الذي من المفترض أن يعرض قريباً في سبتمبر، وبحسب موقع "روتن توميتوز" المتخصص في تقارير وأخبار هوليوود والأفلام عامة، وكذلك شهادات بعض النقاد السينمائيين، فإن فيلم "الصيد" يقوم بمتابعة مجموعة من النخبة الأثرياء الأمريكيين الذين يقومون بمطاردة الناس في الريف الأمريكي لتوظيفهم في أغراض الصيد.

وكان ترمب قد قال للصحفيين، الجمعة في البيت الأبيض: "هوليوود لن أسميهم النخبة، بل أعتقد أن النخبة هم الذين تطاردهم هوليوود، فهم مرعبون بالفعل أنت تتحدث عن العنصرية وهوليوود هم سادتها".