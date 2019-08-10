هنأ المستشار حسين عبده خليل، رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة ومستشارو الهيئة، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصري وكبار رجال الدولة، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.