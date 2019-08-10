كرّم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم، هيثم السيد عبد ربه، صاحب فكرة "عربية الحواديت" لتثقيف الأطفال، وقام بمنحه شهادة تقدير ومكافأة مالية، تقديراً لفكرته التى نالت استحسان الجميع وتقوم على التجول بالقرى وتعليم الأطفال القراءة، ونشر الثقافة لتساهم في إثراء الحركة الفكرية والثقافية بالريف.

وأشاد المحافظ بهذه الفكرة التي تساهم في تشجيع الأطفال بمختلف ربوع مصر على التزود بالعلم والمعرفة وحب القراءة والإطلاع لبناء أفراد يساهمون في بناء المجتمع وتقدمه.

وقدم المحافظ الشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للفتته الكريمه لتكريم صاحب مبادرة "عربية الحواديت" خلال مؤتمر الشباب في العاصمة الإدارية الجديدة "عاصمة المستقبل" والتي تعد رافدا جديد من روافد التنمية والبناء على أرض مصرنا الحبيبة.

ومن جانبه، قدم هيثم سعيد عبد ربه، ابن قرية دومة، التابعة لمركز ومدينة فاقوس والذي يعمل مدرساً للغة الإنجليزية صاحب فكرة "عربية الحواديت"، الشكر لرئيس الجمهورية ومحافظ الإقليم على هذا التكريم خاصة تكريمه في مؤتمر الشباب أمام شباب وقيادات مصر مؤخرا.