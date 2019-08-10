وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بتكثيف أعمال مكافحة البعوض والحشرات الطائرة، التى تنفذها الإدارة العامة للمتوطنة بمديرية الصحة، للحفاظ على البيئة وحماية المواطنين من الناموس والبعوض والروائح الكريهة خاصه خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وفى هذا الصدد، كثف فريق مكافحة ناقلات الأمراض بالبحيرة، أعمال مكافحة الحشرات الطائرة في أماكن الذبح والمجازر وساحات صلاة العيد والأماكن العامة والمتنزهات والحدائق العامة بكافة مدن ومراكز وقرى المحافظة، استعدادا لاستقبال عيد الأضحى، وذلك باستخدام أحدث تقنيات المكافحة والمبيدات صديقة البيئة. وجاء هذا في إطار جهود الإدارة العامة للمتوطنة بمديرية الصحة برئاسة الدكتورة هناء عطية، لتنفيذ خطة رش أماكن الاحتفالات بالشوارع والمتنزهات التي تشهد تواجد كثيف من المواطنين أيام عيد الأضحى، وأيضا أماكن الذبح والمجازر حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وفى ذات السياق، واصلت الإدارة العامة للمتوطنة حملاتها لمكافحة البعوض والحشرات الطائرة، حيث قام فرق المكافحة بتنظيم حملة بالاشتراك مع وحدة ناقلات أبوحمص والتحرير لرش الباعوض والذباب بنطاق المركزين.