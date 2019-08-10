حذر الدكتور يسري بيومي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة، من الإفراط في تناول لحوم الأضاحي، تجنبا لحدوث أضرار بالجهاز الهضمي، مع ضرورة اختيار اللحوم من منافذ البيع الموثوقة، واتباع الأساليب الصحية في طرق الطهي.

وأكد وكيل الصحة، أن أضرار الإفراط في تناول اللحوم تتمثل أيضا في ارتفاع الكولسترول بالدم، وتصلب وتضييق الشرايين، وارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب والذبحة الصدرية‏.

ونصح "بيومي" مرضى القلب والكلى، بالتقليل من تناول اللحم الضاني بقدر المستطاع، لتسببها في بعض المتاعب الصحية، كما نصح بالإكثار من تناول الخضروات، حيث أنها تساعد على قلة فرص الإصابة بأمراض عسر الهضم.