وزير الزراعة يوافق على استغلال "دسوق للبترول" 6 أفدنة لحفر بئر غاز

أعلن الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، عن موافقة الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على استغلال شركة دسوق للبترول لمساحة 6 أفدنة و17 قيراطا بحوض السيال ناحية "شابه" في مركز دسوق لحفر بئر غاز 4-1 DSQ.

وأضاف المحافظ أنه جرى الاتفاق على تعويض المضارين تعويضا مناسبا طبقا للقانون، واستيفاء اشتراطات وموافقات الجهات المعنية اﻷخرى، بناءا على طلب محافظ الإقليم.

وأكد "طه" أن المشروع يعد من المشروعات القومية الهامة والعاجلة ذات النفع العام، والتي تخدم الاقتصاد القومي، والمستثناه من الحظر الوارد بالقرار الوزاري رقم 615 لسنة 2016.