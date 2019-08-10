قفزت فتاة داخل ترعة البحر اليوسفي أمام مركز العدوة في شمال محافظة المنيا، رغبة في الانتحار للتخلص من مضايقات زوجة أبيها لوجود خلافات عائلية بينهما، وحينما شاهدها شاب كان يقف على حافة الترعة قفز ليلحق بها وينقذها من الغرق، لكن لقي الشاب والفتاة مصرعهما غرقا.

تلقى اللواء محمود خليل مدير الأمن، إخطارا من العقيد هشام محمد حمزة مأمور مركز شرطة العدوة، بورود إشارة من عمليات النجدة، تتضمن غرق شاب وفتاة داخل ترعة البحر اليوسفي.

انتقل الرائد أحمد درويش رئيس مباحث المركز، وتبين أن فتاة تدعى "إيمان-ف" 22 عاما، عزباء، ومقيمة بدائرة بندر العدوة، ألقت نفسها من أعلى كوبري البحر اليوسفي، وحينما شاهدها الشاب "طه-م-خ" قفز وشخصان أخران خلفها أملا في اللحاق بها وإنقاذها غير أنه غرق.

وبسؤال أهل الفتاة، قرروا أنها تواجه مشاكل أسرية بالمنزل بسبب زوجة الأب، ولم يتهموا أحدا في وفاتها، وبسؤال شقيق الشاب الغريق، ويدعي "جمال" لم يتهم أحدا بالتسبب في وفاة شقيقه، وقرر أنه أثناء قيامه بإنقاذ الفتاة غرق.

تم تحرير المحضرين أرقام 7563 و7565 إداري مركز شرطة العدوة، وانتقلت قوات الإنقاذ النهري لانتشال الجثتين، وتولت النيابة العامة التحقيق، تحت إشراف المحامي العام لنيابات شمال المنيا.