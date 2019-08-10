قالت مصادر حكومية يمنية، إن قصر المعاشيق في عدن يقبع تحت سيطرة الحكومة وبداخله عدد من الوزراء، ولم يسقط كما أشيع، قبل قليل، ولكنه مازال تحت سيطرة القوات الحكومية، حسبما أفاد موقع "العربية" في خبر عاجل له منذ قليل.

وتدور اشتباكات متقطعة في أحياء مختلفة من المدينة في خور مكسر وكريتر. وكانت الحكومة المعترف بها دوليا دعت أمس الأول الخميس السعودية والإمارات للضغط على الانفصاليين الجنوبيين لمنع أي تحركات عسكرية في المدينة.

وقتل 8 مدنيين على الأقل باشتباكات في عدن جنوب اليمن- بحسب ما نقلت "العربية" عن رويترز، أمس.

وتجددت الاشتباكات بين قوات المجلس الانتقالي وألوية الحماية الرئاسية والقوات الموالية لها، في محيط قصر معاشيق ومديرية المنصورة في العاصمة المؤقتة عدن، وقالت مصادر لقناة "العربية" الإخبارية، إن تجدد الاشتباكات جاء عقب انهيار اتفاق التهدئة بين ممثلي الشرعية والمجلس الانتقالي في عدن، فيما أشارت سكان محليون أصوات الاشتباكات هزت أحياء ومديريات المدينة.

وحمّلت الحكومة اليمنية، الخميس، "المجلس الانتقالي" مسؤولية التصعيد المسلح في عدن، وأكدت الحكومة، في بيان صدر أمس، التزامها "بالحفاظ على مؤسسات الدولة وسلامة المواطنين" والعمل "على التصدي لكل محاولات المساس بالمؤسسات والأفراد".