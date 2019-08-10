محافظ كفر الشيخ يوجه بتوفير أكياس الدم ونواقص الأدوية استعدادا للعيد

كلف الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، الدكتور عمرو النحاس، وكيل مديرية الشئون الصحية والقائم بأعمال وكيل الوزارة، برفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات العامة والمركزية، والتنسيق مع هيئة الإسعاف وإدارات الشئون الصحية وفرق الانتشار السريع تزامنا مع إجازة عيد الأضحى المبارك.

وقال "النحاس"، إنه جرى توفير المستلزمات والتجهيزات الطبية الإضافية والأدوية بالمستشفيات، واستكمال النواقص منها مع وضع كميات احتياطية بالمخازن للرعاية الحرجة والعاجلة لسهولة الوصول إليها عند الحاجة، كما جرى تأمين توافر أكياس الدم ومشتقاته من الفصائل المختلفة، وتوفير سيارات للتبرع بالدم.

وأكد القائم بأعمال وكيل وزارة الصحة، أنه جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة بالمستشفيات وأقسام الاستقبال والطوارئ تحسبا لحالات التسمم الغذائي، مؤكدا على عمل نوبتجيات طوال 24 ساعة بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية وجميع وحدات الرعاية الصحية الأساسية بالإدارات الصحية.

وكلف "النحاس" برفع درجة الاستعداد بها لتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمواطنين، ورفع درجة الاستعداد بمرفق الإسعاف بكفرالشيخ وفروعه بالمراكز، فضلا عن تنظيم نوبتجية بإدارة الصيدلة وبنك الدم الرئيسي لتوفير فصائل الدم للحالات الطارئة، وتنظيم نوبتجية بالمعمل المشترك بكفرالشيخ ودسوق لاستقبال العينات المختلفة وحفظها.