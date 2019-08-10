انطلقت حملة لإزالة مخالفات تبديد المياه على ترعة الحمام، صباح اليوم، في زمام مركزي العلمين والحمام في توقيت واحد، وذلك بالتنسيق بين قيادات وزارة الموارد المائية والري، ومحافظ مطروح، والقيادات الأمنية بالمحافظة.

وقال المهندس محمود السعدي، رئيس مصلحة الري، إن جهود الحملة كُللت بالنجاح، حيث تم اليوم إزالة المئات من خراطيم سحب المياه المخالفه سواء الموجوده على السد الخرسانى او الموجوده علي جانبى الترعه حيث تم الانتهاء من المسافة بمركز شرطة العلمين، كما تم تنفيذ مسافة 4.00كم من زمام مركز شرطة الحمام.

كما تقرر استمرار الحمله حتى الانتهاء من إزالة جميع المخالفات على ترعة الحمام، وكنتيجة مباشرة لحملة الازالات اليوم ارتفع منسوب المياه أمام محطة مياه الشرب بجنوب العلمين والتي تُغذى محافظة مطروح بمياه الشرب.

ووجهت الوزارة، الشكر لكل من ساهم في نجاح الحمله لتأمين احتياجات مياه الشرب اليومية للمواطنين بالمحافظة.

يذكر أن الوزارة قد وضعت برنامجا للعمل أثناء إجازة العيد وتوزيع النوبتجيات، وأن المهندسين والعاملين بوزارة الموارد المائية والري متواجدين على مدار الساعة، ويتم تكثيف المرور في إجازة عيد الأضحى لإزالة التعديات، وضمان توفير الاحتياجات المائية اليومية لجميع المواطنين للشرب والزراعة وخلافه.