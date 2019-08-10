هنأت الفنانة التونسية لطيفة، المسلمين والأمة العربية، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، عبر مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

ووجهت لطيفة، الشكر لجمهورها في تونس، بعدما انتهت آخر حفلاتها التي أقامتها هناك، أمس الجمعة، وقالت: "أنتو اكبر سند ليّ، كل الحفلات هنا أنا فرحانة بيها جدًا، انتم تاج على راسي، أعطيتيني طاقة خلتني أكمل حياتي".

تعيش النجمة لطيفة حالة نشاط فني كبير خلال الفترة الأخيرة، حيث تحيي فى بلدها تونس عدة حفلات خلال هذا الشهر، وتستمر حتى أغسطس المقبل.

وبدأت لطيفة حفلاتها في تونس من خلال العودة للغناء بمهرجان قرطاج الدولي، بعد غياب دام 9 سنوات متواصلة، وذلك يوم 19 من يوليو الجاري، لتستمر بعدها فى إقامة عدة حفلات أخرى منها "بنزرت الدولى"، والذي حقق نجاحا كبيرا جدا، كما قدمت أيضا حفلا في "تستور الدولي"، ثم حفلا آخر في "المهدية"، لتستعيد بذلك لطيفة علاقتها القوية بجمهورها الكبير في تونس.

وتستمر النجمة لطيفة في إقامة حفلات حتى يوم 9 أغسطس المقبل، ومن الحفلات التي تقدمها لطيفة خلال الفترة المقبلة، حفلة قابس يوم 2 من الشهر المقبل، ثم طبرقة يوم 4 من نفس الشهر، ثم حفلة بالمهدية يوم 6 أغسطس، وتنهى جولاتها فى تونس بحفلة المنستير يوم 9 أغسطس.

ومع حالة النشاط التي تعيشها لطيفة على مستوى الحفلات، تواصل أيضا تجهيزات ألبومها الجديد، والذي سجلت منه حتى الآن مجموعة من الأغاني، أبرزها أغنية "شاغلني" التي طرحتها مؤخرا، وحققت نجاحا كبيرا.

وتعود لطيفة خلال أغسطس المقبل إلى مصر، للاستقرار على باقي أغاني الألبوم، والذى اختارت له اسم "شاغلني".